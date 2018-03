Festival 2 Valenciennes 2018 – « La route sauvage » d’Andrew Haigh remporte le Grand Prix

« La route sauvage » d’Andrew Haigh s’est vu décerner samedi soir le Grand Prix du Festival 2 Valenciennes (nord de la France) ainsi que le Prix de la critique. Au final, six films sur les huit en lice dans la compétition « Fictions » sont repartis avec au moins une distinction lors de cette huitième édition. Le Grand Prix a été remis par un jury officiel, présidé par la comédienne Marina Vlady et notamment composé de la chanteuse Liane Foly, du réalisateur Philippe Le Guay et des acteurs Philippe Duquesne et Marilou Berry.

Outre le Grand Prix, les professionnels du jury officiel ont attribué le Prix du jury au long métrage « Une année polaire » de Samuel Collardey. Le Prix d’interprétation féminine est lui revenu à Marie Baümer dans « Trois Jours à Quiberon » d’Emily Atef. Le Prix d’interprétation masculine a quant à lui été remis ex aequo à Leonard Scheicher et Tom Gramenz pour leurs rôles dans « La Révolution silencieuse » de Lars Kraume. Ce long métrage s’est par ailleurs vu remettre le Prix du public.

Le Prix de la critique, remis par la presse, est pour sa part allé à « La route sauvage ».

« La mauvaise réputation » de Iram Hacq a lui été couronné par le jury étudiant et « L’île aux chiens » de Wes Anderson par le jury Cinépass.

Le palmarès de la compétition « Documentaires » avait été dévoilé plus tôt dans la semaine, primant à deux reprises « Les Enfants du Hasard » de Thierry Michel et Pascal Colson. Le film belge s’est vu décerner le Grand Prix par le jury officiel ainsi que le Prix des étudiants. Il concourrait notamment face à « Blue » d’Alastair Fothergill et Keith Scholey (États-Unis), dont la narration est portée par Cécile de France, qui a remporté le Prix du public.

« Coby » de Christian Sonderegger (France) est, lui, reparti avec le Prix de la critique, décerné par le jury presse, toujours dans la section « Documentaires ».

Tout au long du festival, des hommages ont par ailleurs été rendus à plusieurs Français, à savoir le compositeur et arrangeur Gabriel Yared, membre du Jury du Festival de Cannes 2017, l’acteur Jean-Pierre Léaud et la comédienne Anny Duperey. Le cascadeur équestre Mario Luraschi a aussi été mis à l’honneur lors d’une soirée spéciale. L’Italien a par ailleurs proposé des animations équestres durant toute la semaine.

Le Festival 2 Valenciennes, qui se déroule non loin de la frontière belge, a accueilli quelque 10.000 spectateurs au total.

