F1 – GP d’Australie – Stoffel Vandoorne satisfait de sa 9e place et ambitieux pour la suite de la saison

Stoffel Vandoorne a signé ses premiers points de la saison en prenant la neuvième place du GP d’Australie, première manche de la saison 2018 de Formule 1. Un résultat encourageant en ce début de saison pour le pilote belge. « Je pense que nous avons un bon potentiel pour la suite de la saison », a réagi Vandoorne sur le site internet de l’écurie McLaren-Renault. L’autre McLaren-Renault, pilotée par Fernando Alonso, a franchi la ligne en cinquième position. « Pour l’équipe, c’est un excellent résultat de placer deux voitures dans les points. Quel contraste par rapport à l’an dernier. J’ai eu un peu de malchance avec la safety car virtuelle, j’aurais même pu faire mieux que 9e, mais pour une première course on peut s’estimer heureux », a enchaîné un Vandoorne très positif.

« Je suis très optimiste pour la suite de la saison. Notre rythme de course était très bon et je pense que nous avons certainement une belle marge de progression. Nous allons recevoir de nouvelles pièces pour les prochains Grand Prix et j’espère que nous pourrons voir la différence sur la piste. Nous devons être ambitieux en tant qu’équipe et nous avons hâte de voir ce qui nous attend pour la suite de la saison », a conclu Vandoorne.

Source: Belga