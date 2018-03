EuroMillions Volley League – Maaseik démarre parfaitement le final 4

Maaseik n’a pas tremblé dimanche après-midi pour son entrée en lice dans le Final 4 de l’EuroMillions Volley League. Les Limbourgeois se sont imposés trois sets à zéro (26-24, 25-13 et 25-17) face à Alost. Revenus d’un long déplacement en Sibérie dans le cadre de la Coupe d’Europe, les joueurs du Maaseik n’ont pas paru fatigués si ce n’est dans un premier set disputé. Les vainqueurs de la saison régulière ont ensuite haussé leur niveau et remporté les deux sets suivants sans problèmes. Gert van Walle (Alost) a été le meilleur marqueur de la rencontre avec ses 14 points devant Gevert, Tammemaa (12) et Maan (11).

En gagnant, Maaseik a rejoint l’autre favori Roulers en tête de ces playoffs. Les Roulariens avaient battu Menin 3-0 samedi. Vendredi prochain, Maaseik et Roulers s’affronteront lors de la deuxième journée.

Source: Belga