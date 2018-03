Coupe du monde de snowboard – Loranne Smans 3e à Québec, une première pour une rideuse belge à ce niveau

Loranne Smans a pris la 3e place, sur 11 engagées, dans l’épreuve de Big Air lors de la manche finale de la Coupe du monde de snowboard, samedi à Québec au Canada. C’est le meilleur résultat jamais atteint en Coupe du monde pour une rideuse belge. Chez les messieurs, Stef Vandeweyer a terminé 20e sur 21e. Loranne Smans, 20 ans et étudiante à la VUB, a récolté 137,75 points. Après un très bon premier saut, coté à 82,50, la deuxième meilleure note du concours, elle a été gratifiée d’un 55,25 sur son deuxième saut. Malheureusement, son troisième et dernier saut n’a pas été comptabilisé.

L’Américaine Julia Marino (168,50) et la Canadienne Laurie Blouin (148,00) terminent respectivement première et deuxième. Il faut toutefois indiquer que seules trois rideuses du top 15 mondial étaient samedi sur les pentes canadiennes.

Stef Vandeweyer, présent aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en février, a récolté la note de 29.75 pour son premier saut. Le Belge, qui n’a pas pris le départ de son second run, n’est pas parvenu à se qualifier pour la finale, réservée aux dix meilleurs riders.

La victoire est revenue au Canadien Max Parrot (195,25), médaillé d’argent en slopestyle en Corée du Sud en février. Il a devancé le Suisse Jonas Boesiger (182,25) et son compatriote Antoine Truchon (168,00).

Source: Belga