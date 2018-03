Camionnette chargée de viande à Awans: un inventaire détaillé de l’Afsca lundi

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Une équipe de l’Afsca réalisera lundi matin un inventaire détaillé de la viande retrouvée dans une camionnette immatriculée en Roumanie afin de déterminer si une telle cargaison était destinée à un trafic. Sudpresse rapportait dimanche matin que la camionnette avait été interceptée par une patrouille de la police des autoroutes d’Awans. Quelque 500 kilos de produits divers ont été saisis, dont de la viande, des pommes, des pâtes, des vêtements…

« Notre unité locale a été prévenue que 200 kilos de viande avaient été stockés dans une camionnette et que les occupants du véhicule affirmaient que la viande était destinée à une consommation personnelle », a expliqué une porte-parole de l’Afsca (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) à l’agence Belga.

« Au fil de la journée et comme les informations évoluaient, une équipe s’est tout de même rendue sur place vers 16h00 », a-t-elle ajouté. Il faudra cependant attendre lundi matin avant que l’Agence ne procède à un inventaire détaillé de la marchandise afin de déterminer s’il y avait trafic ou non.

Le convoi se rendait en Grande-Bretagne. « S’il y a un constat de fraude, les autorités britanniques seront avisées », a poursuivi l’Afsca.

D’après la porte-parole, la viande, stockée sans aucune précaution, devra être détruite.

Source: Belga