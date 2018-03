Attentat d’Alexandrie en Égypte: six suspects tués

Tweet on Twitter

La police égyptienne a tué dimanche six activistes islamistes soupçonnés d’implication dans une tentative d’assassinat du directeur de la sécurité de la ville d’Alexandrie, a rapporté le ministère de l’Intérieur. Samedi, à deux jours de la présidentielle en Égypte, deux policiers ont été tués dans l’explosion d’une voiture piégée à Alexandrie (nord), au passage du convoi transportant le directeur de la sécurité de la ville, le général Mostafa el-Nemr, qui en est sorti indemne.

Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur a affirmé que la police avait pourchassé des membres d’une cellule appartenant au mouvement islamiste Hasm dans la province de Behaira, en tuant six dans un échange de tirs.

L’attentat de samedi n’a pas été revendiqué.

Les autorités égyptiennes accusent Hasm d’être la branche armée des Frères musulmans, une confrérie considérée comme « terroriste » par le pouvoir.

Le groupe Hasm a revendiqué depuis 2016 plusieurs attentats contre la police, des responsables et des juges au Caire. Mais dans ses revendications, il n’a jamais évoqué une affiliation aux Frères musulmans.

source: Belga