Le Portugal est le pays le plus accueillant pour les expatriés

Les personnes à la recherche de nouvelles expériences à l’étranger sur le long terme peuvent opter pour le Portugal, Taïwan ou le Mexique, les trois pays les plus accueillants envers les expatriés selon un nouveau sondage venant d’être publié.

Les derniers résultats du sondage Expat Insider, mené auprès de 13.000 expats provenant de 188 pays et territoires, ont montré que les habitants du Portugal sont les plus sympathiques envers les nouveaux arrivants. Une vaste majorité (94%) des expatriés vivant actuellement dans le pays a confié que les habitants du pays adoptent l’attitude la plus agréable envers les étrangers.

En plus d’être sympathiques et serviables, les expats ont noté que les Portugais font attention aux autres. Mais il n’en va pas de même pour se faire de nouveaux amis, ils ne sont que 58% à trouver qu’il est facile de nouer de nouvelles amitiés dans ce pays.

Taïwan et le Mexique sur le podium

Derrière le Portugal, on trouve Taïwan et le Mexique, aussi très accueillants envers les étrangers. A l’opposé, les expats ayant été envoyés au Koweït, en Autriche, en Suisse ou en Finlande, devront se préparer à un accueil plus glacial des ressortissants de ces pays qui arrivent en queue de classement.

Le sondage Expat Insider Survey est publié chaque année par le réseau d’expats InterNations et prend en compte 65 pays.

Paris, la pire ville pour les expatriés ?

Du côté des villes, un sondage similaire paru à l’automne dernier avait classé Paris comme la pire ville d’Europe pour les expatriés, surtout à cause de l’accueil inhospitalier réservé aux étrangers par les Parisiens. La France n’a pas vraiment gagné en sympathie auprès des expats pour ce dernier sondage, se classant 55ème pays sur 65.

Voici les 10 pays les plus accueillants envers les expatriés:

1. Portugal

2. Taïwan

3. Mexique

4. Cambodge

5. Bahrain

6. Costa Rica

7. Oman

8. Colombie

9. Vietnam

10. Canada