La lettre ouverte de George Clooney aux étudiants qui militent contre les armes à feu

« Vous me rendez fier de mon pays », a écrit l’acteur et réalisateur George Clooney aux étudiants de l’école secondaire de Parkland, en Floride, où 17 personnes avaient été tuées en février par un ancien élève qui avait ouvert le feu dans l’établissement.

Cette lettre ouverte a été publiée par le site d’information The Guardian US, qui avait reçu des étudiants de l’école de Parkland en tant que rédacteurs en chef invités.

Cette énième fusillade dans une école américaine a ravivé le débat sur la loi sur les armes aux États-Unis. Les étudiants de l’école touchée se sont massivement engagés dans une campagne nationale qui promeut des écoles plus sûres et un contrôle des armes plus strict. Hier, une grande manifestation « March for Our Lives » s’est tenue à Washington DC, la capitale, et ailleurs dans le pays. George Clooney et son épouse Amal ont notamment fait un don de 500 000 $ pour la campagne.

Dans sa lettre ouverte, le célèbre acteur et réalisateur félicite les étudiants pour leurs efforts. La version en ligne du Guardian US a été confié, pour une journée, aux éditeurs de The Eagle Eye, le journal étudiant de l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas, où la fusillade a eu lieu. Clooney a d’ailleurs remercié The Guardian US pour cette interview avec le journal étudiant parce que, selon lui, « la manière dont les jeunes portent à présent le sujet à l’attention des adultes est la plus efficace ». « Tout le monde serait fier d’être invité pour une entrevue, mais cela aurait beaucoup plus d’impact si on interviewait seulement des jeunes », a-t-il indiqué.