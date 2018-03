Brussels Airport directement relié à Hong Kong pour la première fois de son histoire

Tweet on Twitter

Brussels Airport est désormais relié à une nouvelle destination chinoise. La liaison directe entre Bruxelles et Hong Kong -la première de l’histoire entre les deux villes-, assurée par la compagnie Cathay Pacific, a en effet été lancée dimanche, en présence notamment du ministre fédéral de l’Economie Kris Peeters. Pour marquer les festivités, une danse du lion avait notamment été organisée dans le hall des départs.

Mardi dernier, l’aéroport avait déjà lancé une nouvelle liaison vers Shenzhen, la troisième destination chinoise de son portefeuille après Pékin et Shanghai et toutes opérées par la compagnie Hainan Airlines.

« Destination numéro 1 »

C’est à présent Hong Kong qui vient se rajouter au réseau de l’aéroport bruxellois. Environ 50.000 Belges voyagent entre les deux villes chaque année mais il n’existait pas encore de liaison directe.

La mégapole chinoise attire tant les touristes que les voyageurs d’affaires. Pour les businessmen belges, elle est même « la destination de choix numéro 1 en Asie, en tant que siège de nombreuses institutions financières internationales et centre de commerce », selon Brussels Airport. Actuellement, 11% des exportations belges prennent d’ailleurs le chemin de l’Asie et la tendance va en augmentant, à en croire l’aéroport.

Le premier avion en provenance de Chine s’est posé vers 7h00 à Brussels Airport, d’où il repartira peu après 13h00. Cathay Pacific, qui propose des liaisons vers plus de 200 destinations dans le monde et dispose d’une flotte de 140 avions, reliera les deux aéroports quatre fois par semaine (mardi, jeudi, samedi et dimanche).