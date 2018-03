WTA Miami – Elise Mertens en huitièmes de finale du double

Elise Mertens et sa partenaire néerlandaise Demi Schuurs ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale du double dames du tournoi de tennis de Miami, épreuve WTA sur surface dure dotée de 8.648.508 dollars, samedi aux Etats-Unis. La paire belgo-néerlandaise s’est imposée en deux sets, 7-5, 7-5 après 1h29, devant la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Yifan Xu, têtes de série N.3 du tableau.

Mertens et Schuurs, qui ont remporté ensemble le double à Hobart en début de saison ainsi que l’Open de Guangzhou fin 2017, défieront l’Allemande Tatjana Maria et l’Ukrainienne Lesia Tsurenko pour une place en quarts de finale.

Mertens, 21e mondiale, est encore en lice dans le simple. Gagnante de sa rencontre face à l’Américaine Bernarda Pera (WTA 105) au 2e tour, elle défiera au 3e tour la tenante du titre, la Britannique Johanna Konta, 14e mondiale et 11e tête de série.

