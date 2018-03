Une femme et sa fille tuées à Herstal

Les corps d’une mère et de sa fille de 33 ans ont été découverts samedi après-midi dans une maison à Herstal, a-t-on appris auprès du parquet de Liège. Une personne est actuellement recherchée. Une personne a alerté la police après s’être présentée au domicile concerné et s’être inquiétée de ne voir personne. La magistrate de garde et le juge d’instruction sont descendus sur les lieux.

Une enquête est ouverte et une personne est actuellement recherchée par la police, a précisé le parquet de Liège.

Source: Belga