Une femme et sa fille tuées à Herstal

Les corps d’une mère et de sa fille ont été découverts samedi après-midi, vers 15h, dans une maison située rue Paul Janson à Herstal, a-t-on appris auprès du parquet de Liège. Une personne est actuellement recherchée. Selon les informations recueillies par plusieurs médias, l’ex-mari de la plus jeune des victimes, âgée de 33 ans, devait venir rechercher l’enfant qu’ils ont en commun. Après s’être présenté au domicile de la trentenaire, l’homme s’est inquiété du manque de réponse et a appelé les forces de l’ordre.

La police locale de Herstal a découvert les corps de la femme et de sa mère, âgée de 55 ans, tuées à coups de couteau.

La magistrate de garde et le juge d’instruction sont descendus sur les lieux. Une enquête est ouverte et une personne est actuellement recherchée par la police, a précisé le parquet de Liège.

Source: Belga