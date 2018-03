Steven Vandeput pas favorable à un deuxième mandat à la Défense

Tweet on Twitter

Steven Vandeput ne sera pas ministre de la Défense dans la prochaine législature, a-t-il déclaré samedi dans une interview donnée au journal Het Nieuwsblad. Selon ses dires, cette décision n’a pas de lien avec l’affaire des F-16. « Il y a des départements où on peut prolonger, mais j’ai besoin d’air frais », dit-il.

Parce qu’en tant que ministre de la Défense, « on a de nombreuses fonctions avec une grande visibilité. Si l’on fait ça trop longtemps, on risque alors de penser que c’est la vie réelle ».

Source: Belga