NBA – Des blessures au genou écartent Irving et Curry pour trois semaines au moins

Blessé au genou gauche depuis le 11 mars, le meneur de Boston Kyrie Irving a subi samedi « procédure invasive minime » et pourrait être absent pour les « 3 à 6 prochaines semaines ». Les Celtics, deuxièmes de la conférence Est et déjà qualifiés pour les playoffs de NBA, championnat nord-américain de basket, l’ont annoncé sur leur site officiel. Absent depuis quatre rencontres, ‘Uncle Drew’ a été opéré pour « soulager l’irritation de son genou gauche ». Depuis sa fracture de la rotule pendant les Finals 2015, le meneur a souvent été gêné par des douleurs. « Le genou de Kyrie est désormais totalement sain, il devrait faire son retour dans 3 à 6 semaines », a ponctué la franchise.

Un autre meneur All-Star est en proie à des pépins physiques. En effet, Steph Curry, champion en titre avec Golden State et double MVP, est victime d’une entorse du ligament collatéral tibial du genou gauche. « Son état sera évalué dans trois semaines », ont annoncé les Warriors samedi.

Le meneur a dû sortir du terrain vendredi soir lors de la victoire des siens contre Atlanta (106-94) après avoir vu son coéquipier JaVale McGee retomber malencontreusement sur son genou.

Curry, déjà fragile des chevilles, pourrait revenir avant le début des playoffs, qui débutent le 22 avril.

Source: Belga