Martin Fourcade remporte la poursuite de Tioumen et le trophée

Martin Fourcade, déjà assuré du gain d’une 7e Coupe du monde de biathlon d’affilée, a remporté la poursuite de Tioumen, samedi en Russie. Il a couvert les 12,5 kilomètres de l’épreuve en 32:09.7, et signé un 19/20 aux tirs. Le Norvégien Johannes Boe prend la deuxième place à 47.9. L’Italien Lukas Hofer, le seul concurrent n’ayant raté aucun tir, est 3e à 1:08.4. Le quintuple champion olympique, 28 ans, s’offre du même coup le Petit Globe de la poursuite, le 23e de sa carrière, après ceux de l’Individuel et du sprint.

Alors qu’il ne reste plus que le titre de la mass start (15 km) à distribuer, dimanche, le Français, qui compte 54 points d’avance sur Boe, reste ainsi en lice pour un 4e Grand Chelem après ceux de 2013, 2016 et 2017 quand il était parvenu à soulever les quatre petits Globes individuels mis en jeu. Pour être sacré, Boe doit l’emporter, et espérer que Fourcade ne marque aucun point.

A Tioumen, Fourcade, auteur d’une petite faute au tir, a enlevé la 74e victoire de sa carrière, la 9e de la saison. Il aura l’occasion, dimanche, de réussir son défi de monter sur tous les podiums de l’hiver (22 sur 22). Avec 396 points au classement final de la Coupe du monde de poursuite, il devance Boe (364) et le Russe Anton Shipulin (254).

Les Belges Florent Claude (33) et Michael Roesch (24) sont respectivement 48e et 52e.

Source: Belga