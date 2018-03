Le Mapathon national cartographie 1.000 km de routes au Nigeria

Les 200 participants à la troisième édition nationale du Missing Maps Marathon, organisée samedi dans huit universités belges, ont cartographié environ 1.000 kilomètres de routes et 70.000 bâtiments dans le nord-est du Nigeria. Ces cartes renouvelées doivent aider Médecins Sans Frontières (MSF) et la Croix-Rouge dans leur travail humanitaire. Les participants ont mis à jour les cartes via l’application OpenStreetMap en ajoutant des routes, des maisons mais également des bars ou des gares ferroviaires que les organisations humanitaires ne connaissaient pas encore.

Lors de cette troisième édition nationale du Missing Maps Marathon, les participants se sont particulièrement concentrés sur le nord-est du Nigeria, exposé aux épidémies de méningite C. Des milliers de personnes sont touchées par la maladie depuis 2008.

MSF aide les autorités locales à prévenir ou à contenir l’apparition d’épidémies mais peine à rejoindre ces régions en raison d’un manque de cartes indiquant les routes praticables.

Source: Belga