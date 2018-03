France: le plus gros paquebot au monde lève l’ancre

Le « Symphony of the seas », plus gros paquebot de croisière au monde livré par le chantier naval STX, a levé l’ancre samedi matin du port de Saint-Nazaire, dans l’ouest de la France, devant plusieurs centaines de personnes venues assister à la manoeuvre spectaculaire. Le « Symphony of the seas », qui mesure 362 mètres de long et 66 m de large pour 228.000 tonneaux de jauge brute, est livré à l’armateur américain Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL), client historique de STX France.

Ce mastodonte des mers, d’un coût d’un milliard d’euros, peut accueillir plus de 8.000 personnes à bord, dont 2.200 membres d’équipage. Il ravit à son jumeau « Harmony of the seas », livré à RCCL par STX en 2016, le titre du plus gros paquebot du monde pour quelques mètres et quelques cabines de plus.

Les manoeuvres de départ ont démarré comme prévu à 7H30 GMT, sous un soleil radieux. Le navire a quitté le port moins d’une heure plus tard pour se rendre à Malaga, en Espagne. Il effectuera sa saison inaugurale en mer Méditerranée, avant de rejoindre à l’automne son port d’attache, Miami, aux États-Unis.

Ville flottante, il comprend – comme l' »Harmony of the seas » – plus de 66.000 m2 d’espaces de restauration et de divertissement, dont un Central Park, comme à New York, arboré de 12.000 espèces végétales. Une patinoire se transformant en « laser game » ou une suite familiale de luxe, avec un toboggan intérieur, un jacuzzi privé ou encore une machine à popcorn, font également partie des innovations.

source: Belga