F1 – GP d’Australie: Vettel le plus rapide samedi matin après la pluie, Vandoorne 9e

L’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la 3e séance d’essais libres du Grand Prix d’Australie, première manche du championnat du monde de Formule 1, samedi, sur le circuit de l’Albert Park à Melbourne. Le Belge Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault), a réalisé le 9e meilleur temps de cette dernière session d’essais libres. Vandoorne a signé un chrono de 1:34.233, terminant juste devant son équipier, l’Espagnol Fernando Alonso (1:34.298).

Sebastian Vettel, qui a couvert 15 tours du circuit, a bouclé son tour le plus rapide en 1:26.067 (221,813 km/h). Il a largement devancé son co-équiper Kimi Räikkönen (1:28.499). Le Suédois Marcus Ericsson (Sauber-Ferrari) occupe la troisième place, avec un temps d’1:28.890.

Le champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes) termine, quant à lui, à la 8e place (1:34.225) juste devant Stoffel Vandoorne.

La séance a été bousculée par les conditions climatiques. Les coureurs sont partis avec des pneus pluie, à la suite des forte précipitations, avant de passer aux pneus « intermédiaires ». Sur la fin, Vettel et quelques autres ont mis des pneus slicks, ce qui explique les importantes différences de chronos.

Les qualifications auront lieu plus tard dans la journée. Le Grand Prix se tiendra quant à lui dimanche.

Source: Belga