F1 – GP d’Australie – Lewis Hamilton (Mercedes) en pole, Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault) en 6e ligne

Le quadruple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes), 33 ans, a confirmé son statut de grand favori à sa succession en 2018 en s’adjugeant la pole position du Grand Prix d’Australie, 1re manche de la saison de Formule 1, en 1:21.164, samedi à Melbourne. Il s’agit de la 73e pole position de la carrière du Britannique, la 5e consécutive à Melbourne sur un total de sept. il partagera la première ligne avec le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari), auteur du 2e temps (1:21.828).

La deuxième ligne sera occupée par l’autre Ferrari de l’Allemand Sebastian Vettel, et la Red Bull du Néerlandais Max Verstappen.

Eliminées en Q2, les McLaren-Renault de l’Espagnol Fernando Alonso et de Stoffel Vandoorne, 11e et 12, s’élanceront en 6e ligne dimanche.

Cette troisième et dernière partie des qualifications du Grand Prix d’Australie de Formule 1 a été interrompue suite à un accident du Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes).

Ayant apparemment perdu le contrôle sur le vibreur, le pilote de 28 ans a violemment heurté le mur à la sortie du virage N.2, détruisant son aileron arrière et arrachant les deux roues sur le côté droit.

Bottas est ensuite sorti, apparemment indemne, de sa monoplace.

La session a repris une dizaine de minutes plus tard, une fois que les commissaires ont nettoyé la piste couverte de débris

Source: Belga