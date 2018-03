Des défenseurs des animaux aquatiques se mobilisent devant la gare de Bruxelles-Central

Tweet on Twitter

Des dizaines de membres de l’organisation de défense des droits des animaux Bite Back ont déployé samedi un grand filet de pêche, devant la gare de Bruxelles-Central, pour réclamer la fin de l’aquaculture et du dépeuplement des mers. Les activistes ont sensibilisé la population au sort des poissons et à la pêche de milliards d’animaux aquatiques chaque année.

L’organisation de défense des droits des animaux réclame notamment la protection légale des animaux aquatiques en ce qui concerne les méthodes de pêche et l’interdiction de l’aquaculture.

Source: Belga