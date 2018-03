ATP Miami – Roger Federer battu au 2e tour, Nadal futur N.1 mondial

Tweet on Twitter

Le Suisse Roger Federer a été éliminé samedi dès son entrée en lice dans le Masters 1000 de Miami et va abandonner à l’issue du tournoi sa première place au classement mondial à son grand rival, l’Espagnol Rafal Nadal. Federer s’est fait surprendre au deuxième tour par l’Australien Thanasi Kokkinakis, 175e mondial et issu des qualifications, qui s’est imposé en trois sets 3-6, 6-3, 7-6 (7/4).

Rafael Nadal, absent des courts depuis l’Open d’Australie à cause d’une blessure à la jambe, a repris l’entraînement en vue de la saison sur terre battue. Le gaucher de Manacor est assuré de remonter sur le trône de l’ATP qu’il avait cédé au Bâlois après sa victoire au tournoi de Rotterdam en février.

Source: Belga