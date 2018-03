Allemagne: un avion interdit de décollage à cause d’un co-pilote ivre

Tweet on Twitter

Un avion devant relier Stuttgart, en Allemagne, à Lisbonne a été arrêté peu avant le décollage vendredi car le co-pilote semblait avoir une démarche instable et empestait l’alcool, a indiqué la police.

Un travailleur de l’aéroport a informé la police aéroportuaire et les autorités de l’aviation de l’état du co-pilote, qui ont estimé que celui-ci, âgé de 40 ans, était inapte à voler. Il a été incarcéré et une caution a été fixée à 10.000 euros. L’homme a également dû remettre sa licence de vol.

Les 106 passagers à bord ont été transférés vers des hôtels, la compagnie aérienne n’ayant pas pu trouver une équipe dans un délai si court.

source: Belga