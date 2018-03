Test Ni no Kuni II – Un royaume riche et enchanteur sur PS4 et PC

Plus de cinq ans après la sortie du premier épisode, Ni no Kuni est enfin de retour. Inspiré par les dessins animés japonais du studio Ghibli, Ni No Kuni II arrivera-t-il à faire mieux que son prédécesseur ? Après 13h de jeu, voici nos impressions.

Fin 2011, le studio japonais de Level-5 créait la surprise avec Ni no kuni: La Vengeance de la sorcière céleste. Les joueurs européens et américains avaient dû patienter plus d’un an pour voir débarquer dans leurs contrées ce jeu enchanteur réalisé en collaboration avec le studio Ghibli à l’origine de chefs-d’œuvre de l’animation comme Princesse Mononoké et Mon voisin Totoro. Les joueurs auront dû se montrer patients, mais près de sept ans après la sortie de l’épisode original et après plusieurs reports, Ni no Kuni 2 est enfin disponible.

Cette suite n’est plus réalisée directement en collaboration avec Ghibli, néanmoins l’héritage du studio d’animation nippon reste omniprésent dans ce second opus. On retrouve d’ailleurs deux noms connus de l’animation japonaise, et anciens de Ghibli, dans le projet: Yoshiyuki Momose a travaillé sur certains personnages et le compositeur Joe Hisaishi s’est chargé de la musique avec l’orchestre philharmonique de Tokyo.

Des combats dynamiques

Si NNK 2 est une suite, il s’adresse à tous les joueurs puisqu’il met en scène de nouveaux personnages et propose un nouveau scénario. Le jeu raconte l’histoire et le périple d’Evan, un jeune roi déchu qui va construire son propre royaume. L’univers du jeu est toujours aussi envoûtant et magique, les personnages humains côtoient des créatures beaucoup plus surprenantes, inspirées du monde animal et qui parfois ne sont pas sans rappeler des visages connus comme Maître Yoda ou… Lisa Simpson. Aux commandes d’Evan et de ses fidèles compagnons, on découvre peu à peu un royaume varié, rempli d’humour, de surprises et de bonnes idées. Le système de combats a été revu et propose désormais des affrontements dynamiques. Les combats sont à la fois simples et techniques.

On peut switcher entre les trois personnages principaux de son équipe et jongler avec leurs attaques (courte ou longue portée, mais également sorts et attaques spéciales). Une simple pression sur un bouton suffit également pour faire apparaître l’écran avec les potions et les objets et permet de les appliquer rapidement à un personnage durant le combat. Ce nouveau système de combats est extrêmement efficace et jamais brouillon, même lorsqu’une dizaine de personnages sont à l’écran.

Un mélange des genres

Ni no Kuni 2 joue beaucoup sur sa réalisation et sa direction artiste. À ce niveau, c’est un petit chef-d’œuvre. Les graphismes donnent l’impression de plonger dans un dessin animé interactif. La musique, magistrale, contribue à l’immersion dans cette aventure épique. Du côté du gameplay, cet opus reste avant tout un RPG.

Il faut ainsi composer son équipe, faire grimper le niveau de ses personnages, choisir leurs armes, leurs attaques, leurs équipements… Mais plus on avance dans l’aventure, plus le jeu présente d’autres facettes. Le mode Opération Militaire apporte de la stratégie en faisant diriger des petites armées autour de son roi. Le mode Royaume transforme quant à lui NNK 2 en jeu de gestion dans lequel il faut construire des bâtiments, assignées des personnages pour développer des améliorations…

Durant les dix premières heures, le jeu de Level-5 ne cesse de dévoiler de nouvelles facettes mais aussi quelques défauts. En effet, tout n’est pas parfait. Comme nombreux J-RPG, on regrettera l’absence de voix sur la plupart des dialogues. Les personnages se contentent de prononcer un mot par-ci par-là. Il y a également quelques problèmes de rythmes. Certaines quêtes sont très répétitives, tout comme les incessants déplacements aux quatre coins du royaume.

Après 13h de jeu

Avant de vous donner notre avis, nous avons joué à la version finale pendant 13h. Une chose est sûre: nous n’avons découvert qu’une petite partie du jeu. Durant ce laps de temps, nous avons fait grimper nos personnages jusqu’au niveau 25 et nous sommes seulement au chapitre 5. À ce stade de l’aventure, nous venons de construire notre bateau pour aller rencontrer la reine d’un autre royaume. Et surtout, il nous reste encore une grande partie de la carte à explorer. NNK 2 est d’une grande richesse et réserve une quarantaine d’heures de jeu aux joueurs se plongeront pleinement dans son univers enchanteur. Et si tout n’est pas parfait et que le jeu se montre parfois très répétitif, Ni no Kuni 2 s’impose déjà comme l’un des meilleurs RPG de l’année.