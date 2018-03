Cinq ans, l’âge à partir duquel les enfants se soucient de leur réputation

Une nouvelle étude a découvert que, comme les adultes, les enfants font eux aussi attention à leur réputation, et qu’ils prennent des mesures pour la « gérer » à l’âge où ils s’apprêtent à entrer à l’école primaire.

La plupart des adultes savent que leur réputation peut affecter différents aspects de leur vie, et font souvent très attention à projeter vers autrui une image positive d’eux-mêmes. Mais de nombreux psychologues étaient jusqu’à présent sceptiques par rapport au fait que les enfants de moins de neuf ans pouvaient se soucier de leur réputation ou user de comportements complexes pour modifier celle-ci.

Soucieux de l’impression qu’ils font aux autres

Cependant, selon de nouveaux résultats mis en évidence par Alex Shaw, professeur assistant de psychologie du développement à l’université de Chicago, et Ike Silver, étudiant doctorant à la Wharton School of Business de l’université de Pennsylvanie, les enfants commencent autour de l’âge de cinq ans à être soucieux de l’impression qu’ils font aux autres, et à comprendre que les autres font eux aussi attention à leur réputation.

Les enfants modifient leur comportement selon leur « public » et le contexte social : l’une des études examinées montre que les enfants de cinq ans sont plus généreux lorsqu’ils savent qu’ils sont observés, et une autre étude révèle que les enfants sont plus généreux envers les individus clés de leur groupe social qu’envers ceux dont ils savent qu’ils ne les verront plus.

Les jeunes enfants semblent également enclins à surveiller et évaluer la réputation des autres. À cinq ans, ils s’attendent déjà à ce que les autres parlent davantage de leurs succès que de leurs échecs, et ils semblent aussi savoir qu’ils peuvent aider les autres à améliorer leur réputation et leur position dans l’échelle sociale de la classe, par exemple en émettant des évaluations positives de camarades de classe.

« Un âge beaucoup plus précoce qu’on ne le pensait jusqu’ici »

À six ans, ils commencent à penser du mal de ceux qui essaient d’endommager la réputation d’un autre, par exemple en s’attribuant à sa place des actes positifs (aider quelqu’un, avoir une bonne idée, etc.), ou en critiquant quelqu’un à tort.

Selon Alex Shaw : « Nous découvrons que le type de comportement élaboré et stratégique lié à la présentation de soi chez l’adulte fait son apparition à un âge beaucoup plus précoce qu’on ne le pensait jusqu’ici. »

« Nous ne pensons pas que les enfants découvrent brusquement l’existence de l’idée de réputation lors de leur tout premier jour à l’école maternelle », ajoute Ike Silver : « Alors que nous commençons à comprendre que les stratégies liées à la réputation émergent avant l’âge de neuf ans, qui était jusqu’ici considéré comme le seuil de leur apparition, la prochaine question doit logiquement être : ‘Que se passe-t-il encore plus tôt ?' »

Les résultats sont publiés (en anglais) sur le site de la revue Trends in Cognitive Sciences.