Trois grimpeurs à l’assaut des falaises des îles Féroé

Trois grimpeurs parmi les meilleurs du monde, des kilomètres de falaises particulièrement photogéniques, et une météo entre mauvaise et excécrable: Land Of The Maybe parle d’escalade, mais aussi des îles Féroé, ce petit bout de terre coincé entre l’Islande et la Norvège.

Les falaises des îles Féroé, qui surplombent un océan parfois très agité, attirent le regard des grimpeurs. Pourtant, les escalader est particulièrement périlleux. « On grimpe des voies faciles« , souligne Cedar Wright, un grimpeur qui a escaladé aux quatre coins du monde. « Sauf qu’ici, ca n’est aps du rocher, mais des pentes herbeuses détrempées! »

Si les ascensions n’auront rien eu de simple, elles offrent toutefois des paysages magnifiques, dans des ambiances dignes des pays nordiques.