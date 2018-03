Mexique : Un championnat de foot dédié aux amateurs en surpoids

Des joueurs amateurs se dépensent sans compter sur un terrain de football de Monterrey, au nord du Mexique. Objectif: marquer des buts mais surtout perdre des kilos lors d’un championnat dédié aux amateurs en surpoids.

C’est le tournoi « Futbol de Peso » (football de poids), un championnat où les joueurs veulent gagner, mais surtout perdre… des kilos. « Nous avons conçu un modèle dans lequel les gens viennent jouer, mais ils sont aussi soutenus par un nutritionniste afin de perdre du poids », explique Raul Pequeño, 35 ans, l’un des co-fondateurs du tournoi.

Deuxième au rang mondial de l’obésité

Chaque semaine, ces joueurs s’affrontent sur le terrain pour échapper à une dure réalité mexicaine: le pays se classe au deuxième rang mondial de l’obésité, juste derrière les États-Unis.

L’idée du tournoi a surgi il y a un peu plus d’un an alors que Raul était dans le salon de sa maison à faire ce que font la presque totalité des habitants de Monterrey chaque fin de semaine: regarder un match des Tigres – où évolue l’international français André-Pierre Gignac – ou des Rayados, les deux grandes formations de la ville qui enflamment chaque semaine des milliers de fans.

« Nous regardions un match des Rayados et j’ai commencé à critiquer un joueur nommé Edwin Cardona parce qu’il avait l’air un peu gros, puis une de mes filles m’a lancé: ‘tu ne joues même pas!' », se souvient Pequeño, qui pesait à l’époque 157 kilos contre 143 aujourd’hui. « Ma fille a raison, je ne peux pas jouer sur n’importe quel terrain », explique-t-il. Pour cette raison, il a décidé d’organiser un tournoi où une personne de sa corpulence pourrait participer.

Les kilos perdus permettent de gagner des points



L’idée a plu et le nombre de joueurs inscrits a augmenté, passant de 14 à près de 150 aujourd’hui. Le tournoi respecte le rituel des matchs professionnels: il y a une salutation fraternelle entre les joueurs, des photos officielles et les cris de soutien des supporters dans les tribunes.

Cependant, on ne comptabilise pas seulement les buts marqués mais aussi les kilos perdus par chaque équipe. Gagner le match donne deux points, mais gagner sur la balance en donne trois. « Vous pouvez gagner tous les matches que vous voulez, mais si vous ne vous dépensez pas suffisamment, un autre peut gagner », explique le co-fondateur du tournoi.

Avant le match, les joueurs passent sur la balance. Sur une petite carte est enregistrée l’évolution de leur poids, ainsi que le régime spécial à suivre tout au long de la semaine que leur a prescrit un nutritionniste. Tout ce rituel alimentaire apporte de la motivation à l’issue des parties. « Tu dois boire de l’eau naturelle » conseille un joueur à un de ses coéquipiers à la fin d’un match tandis qu’ils devisent avec l’intention de gagner sur la balance comme sur le terrain.

Vaincre l’obésité grâce à la passion du football

Jesus Vargas, 36 ans, a pris la décision de perdre du poids à la naissance de sa fille. Quand il s’est inscrit au tournoi il pesait environ 152 kilos. Depuis, il a perdu 20 kilos grâce au football et se sent beaucoup plus leste et envisage même de reprendre le karaté.

« Avec mon surpoids, je ne pouvais jouer dans aucune équipe. Ici, j’ai une opportunité idéale de le faire » se réjouit-il. « C’est très bien pour recommencer à frapper le ballon, pour jouer, reprendre le rythme, et petit à petit cela vous aide beaucoup à perdre du poids », ajoute-t-il, son maillot de la Real Sociedad sur les épaules.

S’appuyant sur des exemples positifs comme celui de Vargas, les organisateurs ont lancé un tournoi féminin et prévoient d’organiser aussi un tournoi pour enfants, car le Mexique possède aussi le titre de champion du monde de l’obésité infantile.

Une cinquantaine de femmes ont participé au premier tournoi. « Nous essayons de leur donner une diète pour améliorer leur qualité de vie », explique à l’AFP Larissa Carbonero, une nutritionniste de 25 ans qui travaille pour la ligue féminine. Les matchs ont lieu presque chaque semaine et la ligue a déjà tapé dans l’oeil d’autres villes du pays, qui pourraient se lancer dans une même aventure.

Avec un même rêve, vaincre l’obésité grâce à la passion du football.