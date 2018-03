Pour qu’un intérieur vous rende heureux et en bonne santé, il faut qu’il se compose d’objets artisanaux qui ont une âme. Et c’est une évidence aujourd’hui de dire que les meubles et les accessoires fabriqués à partir de matériaux durables tels que le carton, le bambou, le roseau et le papier recyclé sont tendance. Que vous choisissiez un design un peu bohème, une ambiance exotique ou un look minimaliste, ne laissez pas votre vie se plastifier. Choisissez la pure nature.

Tip : Pourquoi acheter un nouveau fauteuil alors qu’il est si simple d’y mettre une nouvelle house ? Surfez sur bemz.com pour trouver l’inspiration.

