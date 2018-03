Tour de Catalogne: Jarlinson Pantano victorieux après une longue échappée, Valverde reste en tête

Tweet on Twitter

Le Colombien Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo) a remporté la 5e étape du Tour de Catalogne (WorldTour) cycliste, vendredi en Espagne. Il a devancé son compagnon d’échappée, le Norvégien Vegard Stake Laengen (Team Emirates) après les 212,9 km entre Llivia et Vielha Val d’Aran. L’Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), vainqueur jeudi et 8e vendredi, reste leader du classement général. Le jeune Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal), 20 ans, a terminé 10e et premier Belge à 14 secondes de Pantano.

Maxime Monfort (Lotto Soudal) était présent dans la principale échappée de la journée, composée de 12 unités. Deux coureurs du groupe se sont détachés à 20 kilomètres de l’arrivée, dans la dernière des trois ascensions répertoriées de la journée. En effet, Laengen et Pantano ont basculé en tête, entamant la descente finale de 14 kilomètres avec 1:40 sur le peloton. Le duo a finalement résisté au retour de la meute, devançant de dix secondes Matej Mohoric (Bahrain Merida). Le Slovène, qui a réglé le sprint du peloton, a levé les bras, pensant décrocher la victoire.

Alejandro Valverde, qui s’est permis d’attaquer dans le final, a conservé son maillot de leader et compte 0:16 sur le Colombien Egan Bernal (Sky) et 0:26 sur son coéquipier colombien Nairo Quintana. Samedi, le peloton reliera Vielha Val d’Aran à Torrefarrera sur la distance de 194,2 kilomètres. La course à étapes catalane se ponctuera dimanche à Barcelone.

Source: Belga