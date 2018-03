Thomas Meunier ne se fait pas de soucis quant à sa sélection pour le Mondial

Thomas Meunier ne jouit pas du statut de titulaire au Paris Saint-Germain cette saison suite à l’arrivée du Brésilien Dani Alves. Une situation qui ne préoccupe pas l’arrière latéral droit dans l’optique d’une sélection au Mondial 2018. « Je pense bien que je serai de la partie en Russie », a affirmé Meunier en conférence de presse vendredi à Tubize.

Il serait en effet surprenant de ne pas voir Meunier dans la liste des 23 sélectionnés par Martinez. Dans le 3-4-2-1 mis en place par l’Espagnol, Meunier se sent comme un poisson dans l’eau. Le joueur du PSG a explosé sous les ordres de Martinez et n’a jamais déçu. Il peut aussi compter sur une faible concurrence à son poste.

« Cela n’a pas toujours été le cas. Le système a changé et cela joue en ma faveur », a entamé Meunier. « Je peux jouer de manière plus offensive. Maintenant, Anthony Limbombe a été sélectionné pour la première fois et il y a encore Timothy Castagne en Italie. À présent, j’ai besoin de temps de jeu pour me montrer. Au PSG, ce n’est pas vraiment le cas. Le club connait mon point de vue et ma situation à ce propos. Je suis conscient que je dois mériter ma sélection en prestant bien en club. »

L’ancien joueur du FC Bruges peut compter sur une saison sans blessure jusqu’à ce stade, contrairement à son équipier Neymar. Blessé au pied, le Brésilien pourrait croiser la route des Diables rouges en quarts de finale. « J’espère qu’il sera au Mondial », lui souhaite Meunier. « Une phase finale avec Neymar c’est beaucoup plus beau. La Coupe du monde a besoin de joueurs comme lui. Ce serait quelque chose de particulier de l’affronter. »

Source: Belga