Proximus League – Westerlo bat l’Union en ouverture des playoffs III

Westerlo a battu l’Union Saint-Gilloise 1-0 en match d’ouverture des playoffs III (playdowns) de Proximus League, vendredi au Kuipje. L’unique but de la rencontre a été marqué par Jens Naessens à la 58e minute. Mini-championnat des quatre équipes les moins bien classées au terme des 28 rencontres de D1B, les playoffs III doivent désigner le club qui quittera la Proximus League et sera relégué en D1 amateurs.

Particularité du format de la compétition, les équipes entament ces playoffs III avec la moitié des points obtenus durant la phase classique.

Roulers, qui affrontera Tubize dimanche, est en tête avec 18 points. Grâce à sa victoire de vendredi, Westerlo prend la 2e place avec 17 points, 1 de plus que l’Union, 3e. Tubize est dernier avec 12 points.

Le Cercle de Bruges a été promu en Jupiler Pro League après sa finale remportée contre le Beerschot Wilrijk, reversé lui en playoffs II en compagnie d’Oud-Heverlee Louvain et du Lierse. Ces trois clubs, qui défieront donc des formations de D1A, peuvent théoriquement décrocher un ticket européen.

