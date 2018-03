Mondiaux de patinage artistique – Belle 9e place pour Loena Hendrickx, l’or pour la Canadienne Kaetlyn Osmond

Loena Hendrickx a pris la 9e place des championnats du monde de patinage artistique vendredi à Milan, en Italie, où la Canadienne Kaetlyn Osmond est devenue championne du monde. Après avoir terminé 10e du programme court avec un record personnel (64.07), Loena Hendrickx a de nouveau battu son record personnel dans le programme libre vendredi. Sur l’air de Differente, de Gotan Project, la jeune Campinoise de 18 ans a récolté 128.24 points pour son libre. Elle termine avec un total de 192.31, nouvelle meilleure note absolue (la précédente était de 176.91).

« Je n’aurais pas pu faire mieux. Je suis heureuse d’avoir pu montrer de quoi j’étais capable. C’était extraordinaire », a déclare Loena Hendrickx aprèus sa prestation dans le programme libre, réservé aux 24 meilleures du programme court.

La patineuse de Turnhout avait réussi sa précédente meilleure performance dans le libre avec une note de 121.78 en janvier dernier à l’Euro de Moscou, où elle s’était classée 5e.

L’année dernière, Loena Hendrickx avait terminé 7e de l’Euro de Paris et 15e des Mondiaux à Helsinki. Le mois dernier, elle avait pris la 16e place des Jeux Olympiques d’hiver à Pyeongchang en Corée du Sud.

Quatrième à l’issue du court, la Canadienne Kaetlyn Osmond a remporté le libre avec une note de 150.50 pour aller décrocher la médaille d’or. Elle est la première Canadienne championne du monde de patinage artistique depuis 1973.

Les Japonaises Wakaba Higuchi (210.90) et Satoko Miyahara (201.08) montent sur les 2e et 3e marches du podium.

En tête après le court, l’Italienne Carolina Kostner, ex-championne du monde (2012), 3e de l’Euro et 5e des Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang, termine au pied du podium, 4e avec une note de 208.88.

La championne olympique, la jeune Russe Alina Zagotiva, 2e du court, finit au 5e rang (207.72).

Double tenante du titre, la Russe Evgenia Medvedeva, 18 ans, blessée au pied droit a renoncé. Elle avait pris la 2e place des Jeux Olympiques à Pyeongchang.

Emoussé par une saison chargée, le frère de Loena, Jorik Hendrickx, 14e des derniers JO, avait de son côté annoncé qu’il faisait l’impasse sur ces championnats du monde.

Source: Belga