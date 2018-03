Le Sénat réclame un plan d’action national sur les perturbateurs endocriniens

Le Sénat plaide vendredi pour la mise en place d’un plan d’action national sur les perturbateurs endocriniens, des mesures immédiates pour protéger les personnes les plus vulnérables ainsi qu’une meilleure collecte de données et davantage de sensibilisation. Ces recommandations font partie du rapport d’information approuvé vendredi en séance plénière. Seuls la N-VA et le Vlaams Belang se sont abstenus. Quelque 10.000 substances sont cataloguées comme de potentiels perturbateurs endocriniens, qui peuvent mimer l’action des hormones naturelles ou interférer avec leur fonctionnement. Bien qu’elles soient contenues dans de nombreux produits du quotidien (cosmétiques, jouets, conserves, emballages…), seules environ 1.300 substances ont aujourd’hui été testées. La question de leur nocivité est de plus en plus souvent posée.

« Dans ce rapport d’information, nous avons mis la santé publique au centre du débat pour les générations actuelle et futures », commente Cindy Franssen (CD&V), à l’initiative du document. « Nous impliquons les différents gouvernements afin qu’ils utilisent au maximum leurs compétences pour limiter l’exposition de la population aux perturbateurs endocriniens, contenir la propagation de ces substances et réguler leur utilisation dans la production et la consommation. »

La sénatrice réclame également des mesures prioritaires de prévention et d’interdiction afin de protéger les personnes les plus vulnérables (femmes enceintes, enfants jusqu’à 3 ans et adolescents). « Nous plaidons dès lors pour la mise en place d’un plan d’action national en concertation avec des scientifiques, la société civile et le monde de l’entreprise. La politique doit toujours être guidée par le principe de précaution et des études scientifiques indépendantes. »

La N-VA a reconnu l’importance de la problématique des perturbateurs endocriniens mais s’est abstenue car les recommandations ne respectent pas les niveaux de compétence, a indiqué le sénateur Jan Becaus.

Source: Belga