La nébulosité sera abondante vendredi mais avec un faible risque de précipitations, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Les maxima atteindront entre 5 et 7 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 8 et 11 degrés ailleurs, le tout sous un vent modéré de sud à sud-ouest. Durant la nuit, le ciel sera partiellement à très nuageux. Il fera généralement sec à quelques fines pluies près. Les minima seront compris entre 3 et 5 degrés en plaine et 0 et 2 degrés en Ardenne.

Samedi, le temps restera le plus souvent sec, avec quelques éclaicies. Des précipitations pourraient cependant tomber dans la région côtière. Le mercure oscillera autour de 7 à 11 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, de 9 degrés à la côte et de 10 à 12 degrés ailleurs.

Dimanche, une zone de pluie transitera sur le pays et sera suivie par après d’éclaircies. Les températures varieront peu.

La pluie persistera début de semaine prochaine.

Source: Belga