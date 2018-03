La Justice espagnole poursuit 13 indépendantistes pour rébellion, dont Marta Rovira

Le juge de la Cour suprême espagnole Pablo Llarena a confirmé vendredi les poursuites à l’encontre de 13 indépendantistes catalans pour « rébellion ». L’inculpation vise entre autres l’ex-président de la région Carles Puigdemont, installé en Belgique peu après la déclaration d’indépendance avortée du 27 octobre, et la numéro deux de la gauche républicaine (ERC) Marta Rovira, qui a fui l’Espagne avant sa comparution devant le Justice ce vendredi. Le magistrat estime que les leaders indépendantistes ont encouragé une insurrection en opposant la société catalane à l’État espagnol. L’ex-président déchu par Madrid Carles Puigdemont, le président emprisonné du parti ERC Oriol Junqueras et sa secrétaire générale Marta Rovira, ainsi que les dix autres ex-ministres et députés séparatistes catalans, sont accusés d’avoir organisé un référendum d’autodétermination le 1er octobre 2017, en dépit de son interdiction et d’un « grave risque d’incidents violents ».

« Malgré les déclarations répétées d’inconstitutionnalité et de nullité (…), les organes exécutifs de la Généralité (gouvernement) de Catalogne ont continué leur permanente et obsessionnelle activité pour créer les dénommées structures d’État » qui devaient poser les bases d’une République indépendante, écrit le magistrat.

L’inculpation pour rébellion vise ainsi des membres du gouvernement catalan destitué (Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull, Antoni Comín, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, Raül Romeva) ainsi que l’ex-présidente du parlement catalan Carme Forcadell, l’ex-députée Marta Rovira et les présidents d’associations indépendantistes Jordi Sanchez et Jordi Cuixart.

L’actuel candidat à la présidence de la Catalogne Jordi Turull, convoqué vendredi devant le juge, est également poursuivi pour rébellion, punie de lourdes peines qui peuvent aller jusqu’à 30 ans de prison, notamment pour avoir « impulsé la mobilisation en tant que porte-parole du gouvernement » régional.

Le juge a par contre exclu de cette mise en accusation l’ex-président de la Catalogne (2010-2016) Artur Mas, la coordinatrice du parti de Puigdemont PDeCAT Marta Pascal et l’ex-présidente de l’Association des municipalités pour l’indépendance (AMI) Neus Lloveras. Sur les 28 personnes qui font l’objet d’une enquête de la Cour suprême sur la déclaration unilatérale d’indépendance, seules ces trois dernières n’ont pas été poursuivies par le magistrat, complète le quotidien espagnol ABC.

Source: Belga