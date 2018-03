Ex-espion empoisonné – L’UE rappelle son ambassadeur en Russie pour consultations suite à l’affaire Skripal

Tweet on Twitter

L’Union européenne a décidé jeudi soir à Bruxelles de rappeler son ambassadeur en Russie pour consultation suite à l’empoisonnement de l’ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille il y a deux semaines au Royaume-Uni. « Les dirigeants se sont mis d’accord pour rappeler l’ambassadeur de l’UE à Moscou pour des consultations », a déclaré une source européenne à l’Agence France Presse à la fin de la première journée d’un sommet européen au cours de laquelle les 28 Etats-membres ont accusé la Russie d’être « très probablement » derrière l’empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille le 4 mars à Salisbury (sud-ouest de l’Angleterre).

Le Premier ministre néerlandais a aussi confirmé l’information, selon l’agence Associated Press.

Certains membres de l’UE envisagent également d’expulser des diplomates russes, selon un responsable européen cité par l’AFP, comme l’a décidé le Royaume-Uni dès le début de l’affaire.

source: Belga