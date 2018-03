Euromillions Basket League – Le Spirou inflige une première défaite à Ostende en championnat

Il aura fallu attendre la 22e journée de championnat pour voir Ostende subir sa première défaite de la saison en championnat. Les Côtiers se sont inclinés 96-84 sur le parquet de Charleroi vendredi soir. Après un quart-temps bouclé sur le score de 19-30, on se dirigeait tout droit vers un succès ostendais. Seulement, c’était sans compter sur la révolte de Charleroi. Les Carolos renversaient la vapeur dans le deuxième quart-temps pour mener 48-45.

Dans une rencontre très offensive, les deux équipes se rendaient coup pour coup et le Spirou pouvait compter sur un Jack Gibbs en état de grâce. Le meneur américain plantait 39 points pour assurer la victoire carolo 96-84. Ostende, où Jean Salumu a inscrit 26 points, concède sa première défaite de la saison en championnat.

Derrière Ostende, Anvers a solidifié sa deuxième place en écartant le Brussels 85-70 devant 17.200 personnes au Sportpaleis. Moses Kingsley a porté les Giants avec un double-double (15 points et 11 rebonds).

Liège, pour sa part, n’est toujours pas parvenu à renouer avec la victoire après la réception de Willebroek. Les joueurs de la Cité ardente se sont inclinés 84-96 et concèdent une onzième défaite de rang. Dans la dernière rencontre de la soirée, Limbourg United a disposé de Louvain 75-65. Samedi soir, Alost reçoit Mons-Hainaut en clôture de la 22e journée.

Source: Belga