Des expositions, une bière et une bande dessinée pour les 60 ans de l’Atomium

L’Atomium et l’Expo 58 fêtent leur 60e anniversaire cette année. Trois expositions sont inaugurées ce samedi à l’Atomium et au Musée du design (ADAM). Une bière et une bande dessinée ont par ailleurs été lancées pour accompagner les festivités. Dans l’Atomium, une extension temporaire à l’exposition permanente s’intéressera aux gens qui ont visité l’Expo 58 qui s’est tenue du 17 avril au 19 octobre. De nombreuses photographies et vidéos d’époque, pour la plupart inédites, seront proposées lors de cette expo « People of 58 ».

Le musée ADAM, situé à deux pas de l’Atomium, abritera lui deux expositions qui reviendront également sur l’exposition universelle. La première, « Podium 58 », conçue en partenariat avec le Musée Mode & Dentelle, sera consacrée à la mode du printemps 58, « qui s’affranchit du carcan vestimentaire des années 1950 ». « Graphic 58 » abordera l’univers graphique innovant de l’Expo 58, dont les formes, les couleurs et les textures ont contribué à la naissance d’un « style Expo », selon les organisateurs.

L’éditeur Anspach, associé avec la plate-forme de financement participatif Sandawe, a mis en librairie mercredi « Sourire 58 », un thriller géopolitique au coeur de l’Exposition universelle de 1958. Le scénario de cette bande dessinée a été confié au chroniqueur royal Patrick Weber. Baudouin Deville, connu notamment pour « Rider on the storm », a été chargé du dessin. Les auteurs ont pu s’appuyer sur les archives de la fille du commissaire général de l’Expo 58, Jacqueline Moens de Fernig.

Toujours dans le Neuvième Art, les Schtroumpfs qui ont également 60 ans cette année, participeront aux festivités. La « Schtroumpf Experience » ouvre d’ailleurs ses portes le 9 juin au Brussels Expo. Une bière accompagnera aussi les différents événements. La Flo58 a été brassée dans l’esprit de ce qui se buvait à l’époque. Son nom renvoie à la ville de Flobecq, où était implantée en 1958 la brasserie Loix dont une bière avait été primée à l’Expo 58.

Une grande brocante thématique est prévue les 28 et 29 avril alors que le week-end des 5 et 6 mai se tiendra le festival de musique Rock around the Atomium. Les amateurs de voitures anciennes ne seront pas oubliés et pourront admirer le 27 mai un défilé de véhicules de 1958 autour du bâtiment jubilaire.

