Dembélé: « Je ne pense pas que mon statut ait changé »

Mousa Dembélé semble être dans la forme de sa vie ces derniers mois et peut légitimement ambitionner une place comme nouveau numéro 6 titulaire des Diables Rouges. « Je pense tout de même que j’ai déjà été plus en forme que maintenant », a relativisé le milieu de terrain des Spurs vendredi en conférence de presse à Tubize.

« Avec Tottenham, nous avons joué quelques matches de très haut niveau et il y a eu un certain emballement autour de nous. Je pense entre autres aux rencontres de Ligue des Champions qui nous ont mis sous le feu des projecteurs. On a donc été perçus différemment mais je ne pense pas que mon statut ait changé en Belgique », a déclaré Dembélé.

N’empêche qu’Axel Witsel peut se faire du souci pour sa place de titulaire devant la défense. La compétition chinoise est décidément moins relevée que la Premier League, le championnat anglais. Dembélé a aussi l’avantage d’oser plus et de jouer plus vers l’avant. « Axel aime lui aussi toucher le ballon mais c’est vrai que je peux amener plus de danger balle au pied. Au niveau des dribbles, j’ai aussi quelque chose en plus. C’est toujours très difficile de comparer deux joueurs. Disons que nous avons deux profils différents. J’ai en tout cas assez de confiance en moi pour dire que je peux être important dans chaque rencontre. »

Les solides prestations de Dembélé ne sont évidemment pas passées inaperçues aux yeux du sélectionneur. « Mousa n’a jamais joué aussi bien que maintenant », estime Martinez qui envisage de voir jouer Dembélé un peu plus haut sur le terrain. « Je le vois comme un créateur de jeu, comme face à la Grèce à Bruxelles. Nous connaissons ses qualités depuis longtemps et ces derniers mois il a été surtout très consistant. »

Source: Belga