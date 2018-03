David Goffin battu 6-0, 6-1 par Joao Sousa pour son retour à la compétition

David Goffin, pour son retour à la compétition, a été éliminé au 2e tour du Masters 1000 de Miami, tournoi ATP sur surface dure doté de 7.972.535 dollars, vendredi aux Etats-Unis. Le Liégeois, 9e joueur mondial et 7e tête de série, s’est incliné en deux sets 6-0, 6-1 face au Portugais Joao Sousa, 80e au classement ATP, au terme d’1 heure et 1 minute de jeu. David Goffin effectuait sa rentrée à Miami, où il était dispensé de 1er tour grâce à son statut de tête de série. Le numéro un belge n’avait plus joué depuis le 17 février et son abandon en demi-finales du tournoi de Rotterdam, après avoir reçu une balle dans l’oeil.

Après Rotterdam, Goffin avait déclaré forfait pour les tournois de Marseille et Indian Wells. Il a également renoncé au quart de finale de Coupe Davis contre les Etats-Unis que la Belgique disputera du 6 au 8 avril à Nashville.

Source: Belga