Amicaux internationaux – Victoire étriquée de la Tunisie contre l’Iran, Leekens battu par le Kazakhstan

La Tunisie s’est imposée 1-0 face à l’Iran vendredi en match amical de préparation au Mondial 2018. Le seul but de la rencontre est le fruit d’un but contre son camp de l’Iranien Milad Mohammadi (71e). À noter que l’Iran a disputé les dix dernières minutes en infériorité numérique. Futurs adversaires des Diables rouges dans le groupe G, les Aigles de Carthage affronteront la Belgique le samedi 23 juin à Moscou lors du deuxième match de la phase de poules.

Mardi prochain, la Tunisie disputera une deuxième rencontre amicale face au Costa Rica. Ceux-ci seront les derniers adversaires de la Belgique le 11 juin prochain avant de participer à la Coupe du monde.

Un peu plus tôt dans la soirée, la Hongrie de Georges Leekens s’est quant à elle inclinée 2-3 face au Kazakhstan. La Hongrie a très mal débuté la rencontre en encaissant à deux reprises (6e et 10e) avant de réagir par l’intermédiaire de Szalai (21e). Le Kazakhstan a planté un troisième but avant la mi-temps (39e) avant que Nemeth ne fasse 2-3 à la 68e minute.

À la même heure, la Suisse a pris le dessus sur la Grèce en s’imposant 0-1 grâce à un but de Blerim Dzemaili à la 59e minute. Pour rappel, la Suisse est versée dans le groupe E, celui du Brésil, du Costa Rica et de la Serbie. Les Helvètes pourraient croiser la route des Diables rouges en quarts de final du Mondial.

Source: Belga