Un poisson combattant mourant dans un supermarché survit grâce à une cliente

En allant au supermarché Walmart aux Etats-Unis, Victoria Schild n’avait pas prévu d’acheter et de sauver un petit poisson mal en point, rapporte The dodo.

Ce petit poisson combattant, abandonné derrière des étagères, a tapé dans l’œil de Victoria Schild qui n’avait pas prévu l’achat d’un animal de compagnie lors de son passage au magasin. Elle n’a pas pu se résoudre à le laisser mourir tout seul dans l’indifférence totale. « J’étais sûre à 95% qu’il allait mourir le jour-même« , a-t-elle déclaré à The dodo.

