WTA Miami: Alison Van Uytvanck éliminée par Agnieszka Radwanska au 2e tour

Alison Van Uytvanck a été éliminée au 2e tour du tournoi de tennis de Miami, jeudi en Floride. La numéro 2 belge, 51e mondiale, s’est inclinée en deux sets 6-3, 76 (7/4) face à la Polonaise Agnieszka Radwanska, ancienne N.2 mondiale, aujourd’hui 32e au classement WTA et 30e tête de série de cette épreuve WTA sur surface dure dotée de 8.648.508 dollars. La rencontre a duré 1 heure et 49 minutes. Van Uytvanck éliminée, il ne reste qu’Elise Mertens et Kirsten Flipkens comme joueuses belges dans le tableau final dames du Miami Open. Exemptée de 1er tour, Mertens, 21e mondiale et 22e tête de série, doit affronter au 2e tour l’Américaine Bernarda Pera (WTA 105), bénéficiaire d’une wild card. Kirsten Flipkens (WTA 71) sera pour sa part opposée au 2e tour à la Britannique Johanna Konta (WTA 14), 11e tête de série.

Yanina Wickmayer (WTA 109) et Ysaline Bonaventure (WTA 137) n’ont pas passé le cap des qualifications.

Source: Belga