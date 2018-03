USA: la perspective d’une guerre commerciale devient « un risque plus important »

Le nouveau président de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell a reconnu mercredi qu’une possible guerre commerciale entre les Etats-Unis et certains de ses partenaires commerciaux constituait un risque plus important pour l’économie. Selon lui, les participants du FOMC (Comité monétaire de la Banque centrale) ont évoqué ce « nouveau risque », jusqu’alors « peu élevé et qui est maintenant devenu un risque plus important pour les perspectives » économiques.

Il a toutefois souligné que le FOMC n’était pas entré dans les détails notamment sur l’éventuel impact d’une guerre commerciale sur l’inflation ou la croissance.

« Nos participants ont fait part d’inquiétudes (…) relativement nouvelles, au sujet des mesures sur le commerce », a-t-il également déclaré, évoquant une possible escalade des représailles entre partenaires commerciaux.

« Je ne peux pas être plus précis que cela », a-t-il ajouté.

Son homologue de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, avait lui été plus direct: « Un virage vers le protectionnisme poserait un risque sérieux pour la croissance de la productivité et la croissance potentielle de l’économie mondiale », avait-il prévenu le 8 mars, le jour même où l’administration Trump imposait des taxes sur les importations d’acier et d’aluminium.

Ces mesures ont provoqué une vague de protestations des partenaires commerciaux des Etats-Unis à commencer par l’Union européenne qui a menacé de représailles des produits américains. Américains et Européens discutent actuellement de possibles exemptions.

Le Canada et le Mexique sont pour l’instant épargnés par les mesures américaines.

source: Belga