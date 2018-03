Trump prend des mesures punitives sur 50 milliards de dollars d’importations chinoises

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Donald Trump va initier des mesures punitives ciblant pour 50 milliards de dollars d’importations venant de Chine, pays qu’il accuse de « concurrence déloyale » et de vol de propriété intellectuelle, ont annoncé jeudi des hauts responsables de la Maison Blanche. « Le président va prendre un certain nombre d’actions aujourd’hui. (…) Il va charger le représentant au commerce (USTR) de publier une liste de produits et des taxes qu’il compte prendre dans les 15 jours suivant la signature du memorandum », a déclaré Everett Eissenstat, directeur adjoint du conseil économique national.

Un autre responsable a précisé que sur la base des dommages estimés, l’objectif sera de « quelque 50 milliards de dollars pour compenser les gains obtenus par les Chinois par le biais de pratiques commerciales inéquitables ».

Source: Belga