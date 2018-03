Tour de Catalogne: Alejandro Valverde remporte la 4e étape et ôte le maillot de leader à Thomas De Gendt

Tweet on Twitter

Alejandro Valverde (Movistar) s’est imposé au sommet de La Molina, col de première catégorie et théâtre de l’arrivée de la 4e étape du Tour de Catalogne (WorldTour) cycliste, jeudi en Espagne. L’Espagnol, déjà vainqueur pour la 7e fois en 2018, a devancé le jeune Colombien Egan Bernal (Sky) au terme des 170,8 km au départ de Llanars. Valverde est aussi le nouveau leader du général aux dépens de Thomas De Gendt (Lotto Soudal). Premier Belge, Ben Hermans (Israël Cycling) a terminé 10e de l’étape à 1:03. Parti à près de 80 kilomètres de l’arrivée, Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) a tenté sa chance de loin mais le Colombien a été repris à 20 km de la ligne. Dans la montée finale, l’équipe Movistar a littéralement dominé ses adversaires, plaçant en tête les Espagnols Marc Soler et Alejandro Valverde ainsi que le Colombien Nairo Quintana dans un groupe de cinq, complété par le Français Pierre Latour et un autre Colombien, Egan Bernal (Sky), 21 ans.

Facile dans les derniers hectomètres, Valverde n’a eu aucun mal à déposer Bernal, dernier à lui tenir tête. Nairo Quintana a terminé 3e à 0:06. L’Espagnol de 37 ans, déjà vainqueur du Tour d’Abu Dhabi et du Tour de Valence cette saison, est désormais le favori N.1 à sa propre succession.

Vainqueur en solitaire mercredi, Thomas De Gendt (Lotto Soudal) a donc perdu son maillot de leader au général. Valverde compte désormais 0:19 d’avance sur Bernal et 0:26 sur Quintana.

Vendredi se déroulera la 5e étape, longue de 212,9 km entre Llivia et Vilha Val d’Aran. L’arrivée sera jugée après une descente de 14 km. La course à étapes catalane se ponctuera dimanche à Barcelone.

Source: Belga