Theresa May met en garde contre la menace russe par-delà les frontières

La Première ministre britannique Theresa May a mis en garde jeudi, à son arrivée au sommet européen de printemps à Bruxelles, contre une « menace russe qui ne connaît pas de frontières », et s’entretiendra de ce sujet en soirée avec la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron. « L’incident de Salisbury fait partie d’un modèle d’agression russe contre l’Europe et ses voisins proches, des Balkans occidentaux au Moyen-Orient », a ajouté Mme May, évoquant l’empoisonnement de l’ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille il y a deux semaines, un événement qui génère de fortes tensions entre les deux pays.

Persuadée que Moscou est bien derrière cet empoisonnement, Mme May ambitionne un fort soutien de ses homologues européens à l’occasion de leur réunion ces jeudi et vendredi à Bruxelles.

Les chefs d’Etat et de gouvernement européens devraient au minimum adopter en soirée une déclaration condamnant fermement l’agression de Salisbury et exprimant leur soutien aux Britanniques, mais en l’absence de preuves formelles, ils ne devraient opter dès ce soir pour de nouvelles sanctions contre Moscou.

Dans ce dossier, la Belgique plaide pour une réaction commune de l’ensemble de l’Union. « C’est une situation très délicate, qui nécessite une réaction intelligente et pratique. Le Royaume-Uni, même avec le Brexit, reste un partenaire important pour l’Europe et la Belgique, aussi dans le cadre de l’OTAN », a fait observer le Premier ministre Charles Michel.

Source: Belga