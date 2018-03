Tchéquie: au moins six morts dans une explosion dans une usine chimique

Au moins six personnes ont été tuées et plusieurs grièvement blessées, dans une explosion survenue jeudi matin dans une usine chimique à Kralupy-nad-Vltavou, à 30 km au nord de Prague, ont annoncé les pompiers. « Nous avons reçu l’information sur six morts et d’autres personnes grièvement blessées », a indiqué la porte-parole des pompiers de la région de Bohême centrale, Vladimira Kerekova, citée par l’agence CTK.

L’hôpital de Prague-Vinohrady a déclenché un plan d’urgence et se prépare à recevoir un « nombre important » de patients.

source: Belga