Pour Gareth Southgate, sélectionneur anglais, la Belgique est « peut-être à son apogée »

Gareth Southgate, ancien international, aborde sa première grande compétition à la tête de la sélection anglaise. Arrivé fin septembre 2016, il sera présent au Mondial russe cet été et défiera la Belgique lors du troisième match du groupe G. Lors d’une interview donnée à la FIFA, Southgate a abordé la compétition et donc la rencontre face aux Diables Rouges. Belges et Anglais joueront l’un contre l’autre le 28 juin à Kaliningrad. « Nous connaissons les points forts et les points faibles des Belges sur le plan individuel », a assuré Southgate. « La Belgique peut s’appuyer sur un groupe de joueurs qui évoluent ensemble depuis pas mal de temps et a fait une belle Coupe du Monde au Brésil (quarts de finale contre l’Argentine, ndlr). Elle possède de nombreux joueurs à plus de 50 sélections. C’est une sélection qui est peut-être à son apogée. »

Les ‘Three Lions’ joueront aussi contre la Tunisie le 18 juin à Volgograd. C’était déjà contre les ‘Aigles de Carthage’ que Southgate avait fait ses débuts en tant que joueur en Coupe du monde, en 1998. « C’est une belle symétrie. Leur parcours qualificatif a été compliqué en raison de la qualité de leurs adversaires. C’est une formation intéressante, avec plusieurs joueurs assez instinctifs. La Tunisie est capable de marquer contre n’importe qui », a prévenu Southgate.

Six jours plus tard, l’Angleterre affrontera le Panama à Nijni-Novgorod lors de la 2e journée. « C’est une équipe à l’état d’esprit incroyable. Leur qualification est une histoire fantastique. Ils ont une telle énergie. Ils sont bien organisés et joueront avec enthousiasme et optimisme. C’est une équipe dangereuse. »

Ancien joueur de Crystal Palace, Aston Villa et Middlesbrough, Southgate était également présent au Mondial 2002 en Corée du Sud et au Japon mais n’était jamais monté au jeu.

