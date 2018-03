Mondiaux de patinage artistique – Les Allemands Savchenko/Massot sacrés, un mois après l’or olympique

Les Allemands Aljona Savchenko et Bruno Massot ont été sacrés champions du monde en couples, jeudi à Milan (Italie), un mois après s’être parés d’or olympique. Loin devant leurs concurrents, Savchenko (34 ans) et Massot (29 ans) ont récolté 245,84 points, nouveau record du monde, après un programme libre étincelant récompensé par 162,86 points, là aussi un nouveau record du monde.

Les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, doubles champions d’Europe en titre et entraînés notamment par l’ex-partenaire de Savchenko, Robin Szolkowy, obtiennent la médaille d’argent avec 225,53 points.

Les Français Vanessa James et Morgan Ciprès, jusque-là jamais montés sur un podium mondial, le complètent avec 218,36 points.

Ces Mondiaux post-JO se sont déroulés en l’absence de deux des trois couples fraîchement médaillés olympiques, les Chinois Wenjing Sui et Cong Han (argent) et les néo-retraités canadiens Meagan Duhamel et Eric Radford (bronze).

S’il s’agit du premier titre mondial pour Massot, Français qui patine pour l’Allemagne, Savchenko coiffe elle la sixième couronne planétaire de sa carrière. Elle avait remporté les cinq premières (2008, 2009, 2011, 2012 et 2014) aux côtés de Szolkowy.

Désormais à la tête d’une collection de onze médailles mondiales, Savchenko rejoint la Norvégienne Sonja Henie au rang de patineuse la plus médaillée aux Championnats du monde.

