L’Union européenne « s’attend » à être exemptée par Trump des taxes américaines sur l’acier et l’aluminium

La commissaire européenne au Commerce Cecilia Malmström « s’attend » à ce que l’Union européenne « dans son ensemble » fasse partie d’une liste de pays et régions exemptées des taxes américaines sur l’acier et l’aluminium, que Donald Trump doit selon elle annoncer dans la journée. « Cette après-midi, il va faire une annonce sur de possibles exemptions. Nous nous attendons à être sur cette liste, nous n’en sommes pas sûrs. En fin de compte, c’est le président qui décide », a déclaré Mme Malmström jeudi devant des députés européens après sa visite de deux jours mardi et mercredi à Washington.

Source: Belga